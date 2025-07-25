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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула ноги разрезом на юбке: Виктория Сильвстедт посетила гала-вечер в Сен-Тропе
Модель опять выбрала для светского мероприятия оригинальный наряд.
Шведская красавица, королева красоты и светская львица — 50-летняя Виктория Сильвстедт — опять привлекла много внимания. Она посетила Летний гала-вечер Gala One в Сен-Тропе во Франции.
Виктория на тусовку решила надеть платье белого цвета, но с несколькими деталями. У наряда была одна бретелька, которая являлась частью аппликации на платье, а также платье модели украшал высокий разрез на юбке, который полностью демонстрировал ее ноги и позволяя рассмотреть гламурные босоножки с завязками.
Образ Сильвстедт дополнила гламурными украшениями с бриллиантами, а также любимой объемной прической и макияжем.
Напомним, что в мае этого года она также посетила 78-й Каннский кинофестиваль, который проходил на Лазурном берегу. В тот раз Виктория перед премьерой фильма продемонстрировала свое гламурное бальное платье с пышной юбкой и шлейфом.