Подчеркнула ноги разрезом на юбке: Виктория Сильвстедт посетила гала-вечер в Сен-Тропе

Виктория Сильвстедт / © Getty Images

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Шведская красавица, королева красоты и светская львица — 50-летняя Виктория Сильвстедт — опять привлекла много внимания. Она посетила Летний гала-вечер Gala One в Сен-Тропе во Франции.

Виктория на тусовку решила надеть платье белого цвета, но с несколькими деталями. У наряда была одна бретелька, которая являлась частью аппликации на платье, а также платье модели украшал высокий разрез на юбке, который полностью демонстрировал ее ноги и позволяя рассмотреть гламурные босоножки с завязками.

Образ Сильвстедт дополнила гламурными украшениями с бриллиантами, а также любимой объемной прической и макияжем.

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Виктория Сильвстедт / © Getty Images

Напомним, что в мае этого года она также посетила 78-й Каннский кинофестиваль, который проходил на Лазурном берегу. В тот раз Виктория перед премьерой фильма продемонстрировала свое гламурное бальное платье с пышной юбкой и шлейфом.

Виктория Сильвстедт в Каннах в мае 2025 года / © Getty Images

Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images Виктория Сильвстедт / © Getty Images