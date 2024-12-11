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Подчеркнула ноги: Сабрина Карпентер под прицелом папарацци в экстремальном мини

Подчеркнула ноги: Сабрина Карпентер под прицелом папарацци в экстремальном мини

Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Огромный ажиотаж вызывает не только музыка этой девушки, но и ее экстравагантные наряды.

Американская звезда Сабрина Карпентер - 25-летняя певица, треки которой разрывают TikTok и Instagram - попала под прицел фотографов. Девушку заметили в Нью-Йорке.

Молодая поп-звезда продемонстрировала два наряда, и оба демонстрировали ее стройные ноги, поскольку были очень короткими и винтажными.

Первый наряд был от Chanel из коллекции 1994 года. Он включал мини-платье с черно-белой меховой отделкой и короткую шубу. Сочетала их Сабринасо слингбэками от Kandee Black, украшениями от Maison Raksha, своей фирменной прической и ярко-красной помадой.

Сабрина Карпентер / © Getty Images
Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

Второй образ девушки был комплектом от Lillie Rubin, полностью черным с меховым воротником и манжетами с леопардовым принтом. На ней были также прозрачные черные колготки, черные туфли на платформе, а в руке певица несла небольшую квадратную сумку.

Сабрина Карпентер / © Getty Images
Сабрина Карпентер / Фото: Getty Images

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