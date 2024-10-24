Подчеркнула ноги: три необычных образа Анны Кендрик в мини-платьях

Актриса Анна Кендрик сейчас проводит много времени в Нью-Йорке, поскольку посещает различные шоу и интервью, посвященные ее новому проекту - фильму "Игра в свидание". В этой картине она сыграла главную роль, а также "Игра в свидание" стала ее режиссерским дебютом.

На этой неделе Анна, посещая различные мероприятия, демонстрировала совершенно разные образы, однако все они были короткими и подчеркивали ее ноги.

Первый наряд Анна надела на мероприятие, посвященной обсуждению ее фильма. Это было черное платье с пуговицами спереди, воротником и украшениями с перьями. Носила этот наряд она в сочетании с туфлями на высоких каблуках.

Анна Кендрик / Фото: Getty Images

Второе платье, которое актриса продемонстрировала, было трендового бордового оттенка - самого модного цвета осени 2024 года. Это было бархатное платье от La Doublej, которое она носила в сочетании с туфлями от Malone Souliers, капроновыми колготками и сумкой от Strathberry.

Анна Кендрик / Фото: Getty Images

И в третьем платье на тонких бретельках Анна появилась на улице. Актриса направлялась на "Позднее шоу" со Стивеном Кольбером. Ее платье было желтого цвета и с золотой отделкой бисером на декольте. Сочетать она его с серебристыми туфлями.

Анна Кендрик / Фото: Getty Images

Фильм, который сняла Анна, основан на реальной истории серийного убийцы Родни Алькалы и его появлении в 1978 году в телешоу "Игра в свидание" на телевидении. Во время шоу он выиграл свидание с девушкой Шерил Брэдшоу. На тот момент Алкала уже убил пять женщин.

Ранее рассказывать об этом фильме стильная Анна Кендрик пришла в молочном костюме с пуговицами, который тоже был с мини-юбкой.

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