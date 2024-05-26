Подчеркнула ноги: звезда "Бриджертонов" вышла на красную дорожку в эффектном мини

29-летняя актриса Симон Эшли, известная многим по роли в популярном сериале "Бриджертоны", позировала фотографам на красной дорожке в Каннах. Она посетила церемонию закрытия 77-го Международного кинофестиваля, которая состоялась 25 мая.

Перед камерами Симон блистала в черном мини-платье от британского бренда Stella McCartney, которое было представлено в коллекции осень-зима 2024 в Париже.

У платья не было бретелек, декольте было оформлено в виде сердца, а также по всей длине его украшали мелкие складки. Сзади платье имело длинный шлейф, тоже выполнен в складки. Волосы Симон уложили в высокую прическу, а завершали вечерний лук украшения с бриллиантами от Chaumet, макияж и туфли на каблуках от Jimmy Choo.

Симон Эшли / Фото: Associated Press

Напомним, что во втором сезоне сериала "Бриджертоны" Симон является исполнительницей главной роли.

Читайте также: