Подчеркнула округлый живот нарядом: папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Это первый публичный выход актрисы после того, как она объявила, что ждет третьего ребенка.

Звезда выглядела счастливой и расслабленной. Она улыбалась фотографам, махала рукой и совсем не пыталась скрыть заметно округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн выглядела ярко в красном трикотажном наряде с длинными рукавами, овальным вырезом и баской с рюшами, которая подчеркивала ее беременный живот. Наряд также имел низ со спущенной линией шага.

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Лук Хэтэуэй дополнила красными босоножками на шпильках с завязками вокруг лодыжек и оригинальной сумкой в форме сердца такого же оттенка. Знаменитость сделала укладку с локонами и нанесла нежный макияж.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Из аксессуаров она выбрала лаконичные золотые серьги-кольца, золотое колье, золотой браслет и кольца, а также стильные солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

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