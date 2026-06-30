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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула округлый живот нарядом: папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке
43-летняя голливудская актриса впервые появилась на публике после того, как стало известно о ее третьей беременности.
Папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Это первый публичный выход актрисы после того, как она объявила, что ждет третьего ребенка.
Звезда выглядела счастливой и расслабленной. Она улыбалась фотографам, махала рукой и совсем не пыталась скрыть заметно округлившийся живот.
Энн выглядела ярко в красном трикотажном наряде с длинными рукавами, овальным вырезом и баской с рюшами, которая подчеркивала ее беременный живот. Наряд также имел низ со спущенной линией шага.
Лук Хэтэуэй дополнила красными босоножками на шпильках с завязками вокруг лодыжек и оригинальной сумкой в форме сердца такого же оттенка. Знаменитость сделала укладку с локонами и нанесла нежный макияж.
Из аксессуаров она выбрала лаконичные золотые серьги-кольца, золотое колье, золотой браслет и кольца, а также стильные солнцезащитные очки в черепаховой оправе.