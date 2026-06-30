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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула округлый живот нарядом: папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке

43-летняя голливудская актриса впервые появилась на публике после того, как стало известно о ее третьей беременности.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Папарацци подловили беременную Энн Хэтэуэй в Нью-Йорке. Это первый публичный выход актрисы после того, как она объявила, что ждет третьего ребенка.

Звезда выглядела счастливой и расслабленной. Она улыбалась фотографам, махала рукой и совсем не пыталась скрыть заметно округлившийся живот.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн выглядела ярко в красном трикотажном наряде с длинными рукавами, овальным вырезом и баской с рюшами, которая подчеркивала ее беременный живот. Наряд также имел низ со спущенной линией шага.

Лук Хэтэуэй дополнила красными босоножками на шпильках с завязками вокруг лодыжек и оригинальной сумкой в форме сердца такого же оттенка. Знаменитость сделала укладку с локонами и нанесла нежный макияж.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Из аксессуаров она выбрала лаконичные золотые серьги-кольца, золотое колье, золотой браслет и кольца, а также стильные солнцезащитные очки в черепаховой оправе.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
74
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