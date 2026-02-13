- Дата публикации
Подчеркнула плечи: актриса Алисия Викандер вышла на красную дорожку гала-концерта
В Лондоне состоялся гала-концерт накануне церемонии BAFTA, которая пройдет 22 февраля.
Мероприятие собрало на красной дорожке ряд известных людей, в частности на фотокол вышла лауреат «Оскара» Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер.
Пара позировала на красной дорожке в обнимку и были очень элегантными. Фассбендер выбрал классический черный костюм и галстук-бабочку, а Алисия светло-серое платье от Louis Vuitton из неопрена.
У наряда актрисы были открытые плечи, украшеные объемным рюшем, а на юбку выполненной в А-силуэте — карманы, в которые она прятала руки.
Также актриса дополнила вечерний образ прической с собранными волосами и украшениями от Louis Vuitton.
Это мероприятие посетила и певица Элли Голдинг, которая сейчас беременна вторым ребенком.