Подчеркнула плечи: актриса Алисия Викандер вышла на красную дорожку гала-концерта

Алисия Викандер / © Getty Images

Мероприятие собрало на красной дорожке ряд известных людей, в частности на фотокол вышла лауреат «Оскара» Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер.

Алисия Викандер и ее муж Майкл Фассбендер / © Getty Images

Пара позировала на красной дорожке в обнимку и были очень элегантными. Фассбендер выбрал классический черный костюм и галстук-бабочку, а Алисия светло-серое платье от Louis Vuitton из неопрена.

У наряда актрисы были открытые плечи, украшеные объемным рюшем, а на юбку выполненной в А-силуэте — карманы, в которые она прятала руки.

Также актриса дополнила вечерний образ прической с собранными волосами и украшениями от Louis Vuitton.

Алисия Викандер / © Getty Images

Это мероприятие посетила и певица Элли Голдинг, которая сейчас беременна вторым ребенком.