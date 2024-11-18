Подчеркнула плечи: дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради впервые за длительное время вішла в свет

Она на протяжении многих лет сотрудничает с Домом Chanel, поэтому опять выбрала наряд от этого бренда.

25-летняя актриса и модель Лили-Роуз - дочь известных актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради - появилась на церемонии Governors Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе.

Франко-американская красавица редко бывает на подобных мероприятиях, поэтому выход девушки в свет привлек внимание общественности. Она, как муза Карла Лагерфельда, посетила мероприятие в наряде от Chanel из коллекции осень-зима 2018 года.

Платье было двухцветным. Верх выполнен в сером цвете, имел открытые плечи и много драпировок, а юбка была белой и прямой. Образ Лили-Роуз дополнила ярким макияжем, босоножками на каблуках и украшениями от Chanel и высокой прической немного в стиле 90-х.

Лили-Роуз Депп / Фото: Associated Press

Также это мероприятие посетили многие другие звезды, среди которых можно было также увидеть красавицу Анджелину Джоли с сыном-красавцем Ноксом, который очень на нее похож.

Анджелина Джоли с сыном / Фото: Associated Press

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