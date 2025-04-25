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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула плечи и талию: Блейк Лайвли в платье со шлейфом появилась на красной дорожке
На это важное мероприятие она пришла со своей семьей.
Сногсшибательная Блейк Лайвли, известная по роли в сериале «Сплетница», появилась на гала-вечере Time100 в Нью-Йорке, где ее назвали одной из самых влиятельных людей в мира в 2025 году.
Для этого мероприятия Блейк выбрала по-особенному женственное и красивое платье, благодаря которому все взгляды были прикованы только к ней. Актриса носила платье с открытыми плечами от бренда Zuhair Murad, которое удачно подчеркнуло ее женственную фигуру.
Оно было сшито из ткани розового цвета, которая напоминала оттенок нежных румян, а также было украшено складками на лифе, спущенными бретельками и длинным шлейфом.
Наряд она дополнила любимой прической с голливудской волной, макияжем, а также красивыми зелеными украшениями от бренда Lorraine Schwartz: серьгами, кольцами и браслетами.
Компанию актрисе на Time100 составили ее самые близкие люди — муж Райан Рейнольдс и ее мама — 77-летняя Элейн Лайвли.
Мама Блейк надела черное длинное платье с сетчатыми рукавами и россыпью стразов. Волосы она уложила в локоны.