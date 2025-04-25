Подчеркнула плечи и талию: Блейк Лайвли в платье со шлейфом появилась на красной дорожке

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Сногсшибательная Блейк Лайвли, известная по роли в сериале «Сплетница», появилась на гала-вечере Time100 в Нью-Йорке, где ее назвали одной из самых влиятельных людей в мира в 2025 году.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Для этого мероприятия Блейк выбрала по-особенному женственное и красивое платье, благодаря которому все взгляды были прикованы только к ней. Актриса носила платье с открытыми плечами от бренда Zuhair Murad, которое удачно подчеркнуло ее женственную фигуру.

Оно было сшито из ткани розового цвета, которая напоминала оттенок нежных румян, а также было украшено складками на лифе, спущенными бретельками и длинным шлейфом.

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Наряд она дополнила любимой прической с голливудской волной, макияжем, а также красивыми зелеными украшениями от бренда Lorraine Schwartz: серьгами, кольцами и браслетами.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Компанию актрисе на Time100 составили ее самые близкие люди — муж Райан Рейнольдс и ее мама — 77-летняя Элейн Лайвли.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / © Associated Press

Мама Блейк надела черное длинное платье с сетчатыми рукавами и россыпью стразов. Волосы она уложила в локоны.

Блейк Лайвли и Элейн Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс и Элейн Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Getty Images Блейк Лайвли / © Associated Press