Подчеркнула плечи и талию: Памела Андерсон в маленьком черном платье пришла на церемонию

57-летняя звезда Playboy и сериала "Спасатели Малибу" - Памела Андерсон - появилась на престижной церемонии Glamour Women of The Year Awards, которая проводилась 1 октября в Лондоне.

Награда ежегодно чествует женщин за выдающиеся заслуги как в шоу-бизнесе, так и в других общественных сферах. Памела на церемонии присудили звание "Женщина года" и премию Impact Award.

Собираясь на мероприятия она опять решила бросить вызов устоявшимся стандартам красоты. Звезда, которая ранее полностью отказывалась от макияжа, в этот раз сделала его очень лаконичным - розовой помадой подчеркнула только губы. Также она оставила нетронутой свою визитную карту - брови-нити.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Что касается наряда, то Андерсон отдала предпочтение лаконичному черному платью с опущенной линией плеча, подчеркнутой талией и рюшей на юбке. Также актриса добавила к наряду бриллиантовые украшения и обула туфли Мэри Джейн пудрового оттенка.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Это ее появление на красной дорожке в Лондоне случился всего через несколько дней, как она блистала в очаровательном розовом платье-кейпе от бренда Elie Saab на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

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