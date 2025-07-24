Подчеркнула плечи и талию: Памела Андерсон вышла на фотоколл в Берлине

Лиам Нисон и Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон в рамках промо-тура к фильму «Голый пистолет» отправилась в Берлин. Актриса вышла с Лиамом Нисоном, с которым сыграла в этой картине, на фотоколл.

Памела в этот раз надела миди-платье с открытыми плечами, выполненное в нежно-голубом цвете. Наряд идеально сидел на фигуре и подчеркивал талию звезды. Образ Памела дополнила сатиновыми туфлями в цвет платья и лаконичными серьгами. От макияжа актриса отказалась, а свою новую короткую прическу уложила в легкие волны.

Лиам Нисон и Памела Андерсон / © Getty Images

Ранее актриса также посетила Лондон, где вышла к фотогравам в длинном вечернем платье сливового оттенка. Платеь звезды было от бренда Rodarte.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Фильм «Голый пистолет» — продолжение легендарной комедийной франшизы, в которой актер Лесли Нильсен был лицом уморительных пародий на детективы прошлых десятилетий. Лиам Нисон сыграет сына неуклюжего детектива.

Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images