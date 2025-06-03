Подчеркнула плечи: красавица Рене Зеллвегер блистала на церемонии в Нью-Йорке

Рене Зеллвегер / © Associated Press

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В свет 56-летняя Рене Зеллвегер вышла всего через несколько дней после того, как стало известно, что она разорвала отношения со своим бойфрендом Энтом Энстедом.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер блистала перед фотографами в черном обтягивающем платье. Наряд актрисы был лаконичным и однотонным, а также имел опущенную линию плеча.

Наряд актриса дополнила только черными туфлями-лодочками, высокой прической, лаконичным макияжем, а также большим кольцом на указательном пальце с зелеными камнями.

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Рене Зеллвегер / © Associated Press

Напомним, что в феврале этого года с участием актрисы в прокат вышла новая часть фильма «Бриджит Джонс», поэтому она радовала поклонников новыми нарядами. В рамках промо-тура она посетила Сидней, Рим, Лондон, Париж и несколько городов США. Среди нарядов, которые она выбирала, также часто были платья с открытыми плечами.

Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Getty Images Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Associated Press Рене Зеллвегер / © Getty Images