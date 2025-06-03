- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 237
- Время на прочтение
- 1 мин
Подчеркнула плечи: красавица Рене Зеллвегер блистала на церемонии в Нью-Йорке
Звезда серии фильмов о «Бриджит Джонс» посетила церемонию вручения премии Gotham Awards.
В свет 56-летняя Рене Зеллвегер вышла всего через несколько дней после того, как стало известно, что она разорвала отношения со своим бойфрендом Энтом Энстедом.
Рене Зеллвегер блистала перед фотографами в черном обтягивающем платье. Наряд актрисы был лаконичным и однотонным, а также имел опущенную линию плеча.
Наряд актриса дополнила только черными туфлями-лодочками, высокой прической, лаконичным макияжем, а также большим кольцом на указательном пальце с зелеными камнями.
Напомним, что в феврале этого года с участием актрисы в прокат вышла новая часть фильма «Бриджит Джонс», поэтому она радовала поклонников новыми нарядами. В рамках промо-тура она посетила Сидней, Рим, Лондон, Париж и несколько городов США. Среди нарядов, которые она выбирала, также часто были платья с открытыми плечами.