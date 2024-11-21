Подчеркнула плечи: Сельма Блэр, которая болеет рассеянным склерозом, вышла в свет

Актриса выбрала классическое сочетание цветов - черный и белый. Такой стиль ей был очень к лицу.

Американская актриса и активистка Сельма Блэр уже много лет страдает от рассеянного склероза, поэтому практически всегда на публике появлялась с тростью или с собакой по имени Скаут. Однако на мероприятии ELLE's 2024 Women in Hollywood, которое проводилось в Лос-Анджелесе, она позировала без помощи.

На Сельме было элегантное коктейльное платье оттенка айвори, которое идеально подчеркивало ее фигуру и плечи, поскольку бретельки были опущены. В зоне декольте и под грудью платье украшали отвороты и складки ткани.

Образ актриса дополнила черными туфлями с гламурными брошками и небольшим черным клатчем в ретро-стиле. Также Блэр сделала высокую прическу, макияж на лице и завершила этот вечерний образ гламурными серьгами в ушах.

Сельма Блэр / Фото: Associated Press

Также этот гламурный светский вечер посетили многие другие известные актрисы. Особенное внимание также привлекла Камерон Диас, поскольку появилась на публике впервые за длительное время. Актриса выбрала для церемонии элегантный наряд черного цвета.

Кэмерон Диас / Фото: Getty Images

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