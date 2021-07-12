Подчеркнула пышное декольте: "Мисс Швеция" впечатлила очередным луком в Каннах

Как всегда роскошна была на красной дорожке в Каннах "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт.

46-летняя модель вчера посетила премьерный показ фильма "Три этажа" и привлекла внимание фотографов, позируя на красной дорожке. Виктория надела нежно-розовое с сиреневым оттенком вечернее платье, которое было полностью расшито камнями. У наряда был корсет, подчеркивающий пышное декольте "Мисс Швеции" и шлейф, который красиво развивался по дорожке.

Виктория Сильвстедт сделала красивую укладку локонами, очень насыщенный макияж глаз со стрелками и пышными ресницами, накрасила губы розовым блеском и надела серьги-висюльки с камнями. Она уверенно дефилировала по дорожке и позировала пред камерами фотографов.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

В Каннах Виктория не первый раз выходит на красную дорожку. Ранее мы видели образ модели в интересном платье с множеством плиссированных оборок и тонким поясом на талии. Под свой наряд она тогда подобрала лаконичные босоножки на каблуке.

Виктория Сильвстедт / Associated Press

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