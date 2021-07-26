Подчеркнула пышную грудь бюстгальтером: Эльза Хоск на пляже

32-летняя шведская модель и молодая мама поделилась новыми фотографиями на своей странице в Instagram.

Эльза Хоск показала очередной летний лук, который выбрала для похода на пляж. Звезда надела салатовый бюстгальтер, поверх которого было трикотажное болеро, и салатовую юбку на резинке. В руках Хоск держала интересную фиолетовую сумку. Также она была в солнцезащитных очках с синими линзами, жемчужным ожерельем на шее и несколькими золотыми украшениями.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

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Бюстгальтер подчеркивал пышную грудь модели. Пока Хоск кормит свою дочь грудью, она с удовольствие носит откровенные топы и бюстгальтеры, чтобы показать эту красоту миру. Как показывает опыт других моделей, которые делятся фотографиями в Сети, после завершения грудного вскармливания грудь значительно уменьшается в размере.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Напомним, во время беременности Эльза Хоск часто снималась вовсе обнаженной, хвастаясь на только тем, как растет ее живот, но и показывала, как меняется фигура. Дочь Тууликки шведка родила 11 февраля 2021 года.

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Образы Эльзы Хоск (22 фото)

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