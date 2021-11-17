Подчеркнула пышную грудь: Сальма Хайек в бархатном платье блистала на премьере фильма

Сальма Хайек вчера посетила премьерный показ фильма "Дом Гуччи" в Нью-Йорке.

55-летняя актриса вышла на дорожку в Rose Theater в Джаз-центре Линкольна вместе со своими коллегами Леди Гагой, Адамом Драйвером, Джаредом Лето и Аль Пачино.

Сальма блистала в синем платье с бархатным верхом, украшенном драгоценными камнями на горловине и на рукавах, а также черным подолом с небольшим шлейфом. Платье от Gucci было с пикантным декольте и подчеркивало пышный бюст актрисы.

Сальма Хайек / Associated Press

Образ Хайек дополнила черными туфлями на платформе и высоких каблуках и черным клатчем с золотой фурнитурой. Также у актрисы был французский маникюр, несколько колец на пальцах, серьги с бриллиантами в ушах и насыщенный макияж с акцентом на красные губы.

Сальма Хайек / Associated Press

Напомним, в прошлый свой выход во время премьеры фильма "Дом Гуччи" в Лондоне Сальма Хайек появилась на дорожке в золотом платье Gucci и в компании своего мужа Франсуа-Анри Пино и его взрослой дочери Матильды.

Сальма Хайек / Associated Press

Матильда Пино, Франсуа Анри-Пино и Сальма Хайек / Getty Images

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