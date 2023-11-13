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Подчеркнула роскошное декольте: Дженна Дьюэнн появилась на публике в двухцветном платье

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Подчеркнула роскошное декольте: Дженна Дьюэнн появилась на публике в двухцветном платье

Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Она посетила ежегодное благотворительное мероприятия Baby2Baby в Калифорнии.

Актриса Дженна Дьюэнн выбрала для светского мероприятия в Лос-Анджелесе эффектное двухцветное платье от бренда Monique Lhuillier.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press
Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Наряд хорошо сидел по фигуре и в нижней части полностью обтягивал ее и был выполнен из бархата, а вот верхняя часть платья была синей и имела очень глубокое V-образное декольте.

Также у платья была опущена линия плеча и его украшал большой рюш. Дополнила актриса лук ювелирными украшениями от бренда REZA, гладкой прической с пробором и ярким макияжем.

Дженна Дьюэнн / © Associated Press
Дженна Дьюэнн / Фото: Associated Press

Также в наряде синего оттенка на благотворительном мероприятии Baby2Baby позировала актриса Кирстен Данст. Звезда "Человека-паука" появилась на публике в смелом наряде от бренда Dries Van Noten.

Кирстен Данст / © Associated Press
Кирстен Данст / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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452
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