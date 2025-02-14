Подчеркнула роскошные ноги: модель Тейлор Хилл блистала в гламурном платье на Неделе моды

Ее наряд украшали огромные гламурные цветы, которые делали образ романтичным и необычным.
"Ангел" бренда Victoria's Secret Тейлор Хилл продемонстрировала шикарный образ - модель сфотографировали на улице в Нью-Йорке по пути на шоу бренда Oscar de la Renta.
Мероприятие проводилось в рамках Недели моды, а бренд представил на подиуме коллекцию осень-зима 2025. Американская топ-модель появилась на показе в гламурном мини-платье бежевого цвета, у которого не было бретелек. Наряд был расшит пайетками, бисером, а также декорирован большими объемными цветами, которые напоминали лилии.
Образ модель дополнила золотистыми босоножками на каблуках, белой сумкой с короткой ручкой, а также коричневой норковой шубой. Волосы она уложила в "мокрую" прическу и надела гламурные длинные серьги.
Также в этом месяце образы от бренда Oscar de la Renta продемонстрировала много других знаменитостей, среди которых были актрисы Сара Мишель Геллар и Деми Мур.
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