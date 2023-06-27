Подчеркнула сексуальную фигуру и показала пышное декольте: звезда Instagram на премьере фильма

В Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма от Netflix – The Out-Laws. Самый соблазнительный образ на мероприятии продемонстрировала звезда Instagram – Лаура Рамос Рамирес.

Девушка была одета в красное корсетное платье на тонких бретельках, прекрасно подчеркнувшее ее сексуальную фигуру и пышное декольте, которое сразу же привлекало внимание.

Лаура Рамос Рамирес / Фото: Getty Images

Аутфит Лаура дополнила белыми босоножками, черной сумочкой на золотой цепочке и украшениями. Рамирес распустила волосы и сделала макияж с розовыми тенями на веках.

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