Подчеркнула сексуальные формы: пышнотелая модель показала, как примеряла откровенное мини-платье

Грейси Бон любит хвастаться не только своей фигурой, но и стильными обновками.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео из своей гардеробной. Девушка похвасталась обновкой.

Модель предстала перед камерой в синем белье. Затем она показала, как одевает откровенное черное платье с флористическим орнаментом и халетором от бренда Fashion Nova, состоящее из экстремально короткой юбки и двух полосок, прикрывавших ее сексуальную грудь. Наряд хорошо подчеркнул ее пышные формы.

Грейси распустила волосы, сделала вечерний макияж, уши украсила большими серьгами-кольцами с камнями, шею – золотой цепочкой с крестиком, а руки – браслетами. Обула она белые мюли.

Напомним, ранее Грейс Бон в лосинах продемонстрировала огромные ягодицы и целлюлит на них.

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