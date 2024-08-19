Подчеркнула сексуальные формы: пышнотелая модель показала, как примеряла откровенное мини-платье

Грейси Бон любит хвастаться не только своей фигурой, но и стильными обновками.
Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram видео из своей гардеробной. Девушка похвасталась обновкой.
Модель предстала перед камерой в синем белье. Затем она показала, как одевает откровенное черное платье с флористическим орнаментом и халетором от бренда Fashion Nova, состоящее из экстремально короткой юбки и двух полосок, прикрывавших ее сексуальную грудь. Наряд хорошо подчеркнул ее пышные формы.
Грейси распустила волосы, сделала вечерний макияж, уши украсила большими серьгами-кольцами с камнями, шею – золотой цепочкой с крестиком, а руки – браслетами. Обула она белые мюли.
Напомним, ранее Грейс Бон в лосинах продемонстрировала огромные ягодицы и целлюлит на них.
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