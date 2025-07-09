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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Подчеркнула стройные ноги: Кэти Перри в черном платье-блейзере пришла на фэшн-шоу в Париже

Артистка в образе total black предстала на Парижской неделе высокой моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кэти Перри

Кэти Перри / © Getty Images

Кэти Перри стала гостьей показа Модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели высокой моды в Париже.

Певица надела на фэшн-шоу короткое черное платье-блейзер, идеально подчеркнувшее ее стройные ноги. Наряд имел V-образный вырез и открытые плечи.

Кэти Перри / © Getty Images

Кэти Перри / © Getty Images

Аутфит Перри дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала гладкую прическу, выпустив одну прядь спереди, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр. Изюминкой образа Перри стали имиджевые очки в металлической оправе, превратив ее в икону интеллектуального гламура.

Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили слухи о своем разводе.

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