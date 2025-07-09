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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула стройные ноги: Кэти Перри в черном платье-блейзере пришла на фэшн-шоу в Париже
Артистка в образе total black предстала на Парижской неделе высокой моды.
Кэти Перри стала гостьей показа Модного дома Balenciaga, который прошел в рамках Недели высокой моды в Париже.
Певица надела на фэшн-шоу короткое черное платье-блейзер, идеально подчеркнувшее ее стройные ноги. Наряд имел V-образный вырез и открытые плечи.
Аутфит Перри дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала гладкую прическу, выпустив одну прядь спереди, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр. Изюминкой образа Перри стали имиджевые очки в металлической оправе, превратив ее в икону интеллектуального гламура.
Напомним, Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили слухи о своем разводе.