Подчеркнула стройные ноги: Памела Андерсон в очень коротком кокетливом платье появилась в Нью-Йорке

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса в нежном кокетливом образе шла на мероприятие в рамках промо-тура комедийного боевика "Голый пистолет", в котором она сыграла вместе с Лиамом Нисоном.

На звезде было очень короткое платье светло-розового цвета свободного силуэта, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд имел прозрачную накидку из органзы на одну руку.

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфит Памела дополнила капроновыми белыми колготами с принтом и белыми остроносыми туфлями на шпильках.

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Андерсон сделала прическу с локонами, с которой ходит в последнее время, надела на лицо солнцезащитные очки в белой оправе и с розовыми линзами.

Напомним, Памела Андерсон на радиостанции SiriusXM позировала в объятиях актера Лиама Нисона.