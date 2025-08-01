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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Подчеркнула стройные ноги: Памела Андерсон в очень коротком кокетливом платье появилась в Нью-Йорке

58-летняя актриса и модель продемонстрировала на улицах города нежный аутфит.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса в нежном кокетливом образе шла на мероприятие в рамках промо-тура комедийного боевика "Голый пистолет", в котором она сыграла вместе с Лиамом Нисоном.

На звезде было очень короткое платье светло-розового цвета свободного силуэта, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд имел прозрачную накидку из органзы на одну руку.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфит Памела дополнила капроновыми белыми колготами с принтом и белыми остроносыми туфлями на шпильках.

Андерсон сделала прическу с локонами, с которой ходит в последнее время, надела на лицо солнцезащитные очки в белой оправе и с розовыми линзами.

Напомним, Памела Андерсон на радиостанции SiriusXM позировала в объятиях актера Лиама Нисона.

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