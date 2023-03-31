Подчеркнула стройные ноги стильным нарядом: Кара Делевинь на модном показе в Индии

Кара Делевинь посетила показ бренда Christian Dior Fall 2023, который состоялся в Мумбаи у монумента "Ворота Индии".

На фэшн-ивенте модель появилась в эффектном аутфите. Она надела стильный короткий наряд с запахом и интересным принтом, из-под которого выглядывала разноцветная полосатая юбка. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Кары.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

На ней также была белая рубашка и черный двойной ремешок с металлическим логотипом бренда в форме буквы D.

Обула Делевинь светлые босоножки на шпильках. Модель сделала аккуратную укладку, арт-макияж со стразами под глазами, украсила шею золотой цепью, а уши – серьгами-кольцами. Бордовые маникюр и педикюр завершили лук Кары.

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