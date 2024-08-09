Подчеркнула стройные ноги: Ярослава Магучих в белых мини-шортах сходила на ивент от известного бренда

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, завоевавшая "золото" в прыжках в высоту на Олимпийских играх 2024, посетила мероприятие известного часового бренда Omega. Снимок оттуда она опубликовала в Instagram Stories.

На ивент спортсменка пришла в черной майке и белоснежном костюме, состоявшем из жакета и мини-шорт, которые подчеркнули ее стройные ноги. Наряд она дополнила белыми кроссовками.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

У Ярославы были распущены волосы, цепочка с подвеской на шее, браслеты и часы на руках.

Напомним, ранее мы рассмотрели красивые образы Ярославы Магучих в платьях.

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