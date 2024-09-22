Подчеркнула стройные ноги: Зендея в пышном мини-платье изумрудного цвета попала под прицел папарацци

28-летняя актриса вышла в свет в наряде от французского Дома моды.
Зендая попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда приехала на одно из мероприятий.
Актриса выглядела прекрасно в изумрудном пышном мини-платье с пышными рукавами от бренда Louis Vuitton, которое подчеркнуло ее стройные ноги. Наряд также имел обнаженные плечи.
Лук Зендея дополнила черными атласными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была волнистая укладка, макияж с темно-бежевой помадой, молочный маникюр и золотые серьги-кольца с бриллиантами.
Напомним, Зендея в белом топе и без белья прогулялась по улицам Парижа.
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