Подчеркнула талию: 55-летняя супермодель Хелена Кристенсен вышла на красную дорожку

На Лазурном берегу во Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль. В этом году мероприятие открывает французская лента "Второй акт" Квентина Дюпье.

55-летняя датская супермодель, звезда 90-х - Хелена Кристенсен - появилась в этом году среди гостей Каннского кинофестиваля. Красавица вышла на красную дорожку во время открытия мероприятия и эффектно позировала перед фотографами.

На Хелене было белоснежное платье Vivienne Westwood с корсетом, которые подчеркивал талию. Бретелек у наряда не было, но к нему крепилась накидка из тонкой шифоновой ткани, которая эффективно развивалась и имела очень длинный шлейф.

Хелена специально позировала так, чтобы было видно эту накидку. Юбку же украшала драпировка спереди.

Хелена Кристенсен / Фото: Associated Press

Образ супермодели дополнили роскошные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями. А вот волосы она собрала в высокий хвост и украсила белой лентой. Такой акцент в волосах выглядел очень мило и романтично.

Хелена Кристенсен / Фото: Getty Images

Также в своем Instagram она показала, как готовилась к этому мероприятию и опубликовала кадр с платьем.

Хелена Кристенсен

Буквально за день до этого события супермодель 90-х показала, как выходила на подиум 31 год назад. Так, в своем Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена на подиуме во время показа коллекции осень-зима Atelier Versace сезона 1993 года.

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