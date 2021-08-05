Подчеркнула талию белым платьем: Пэрис Хилтон на презентации своего нового шоу

Недавно прессу всколыхнула новость о беременности Пэрис Хилтон.

Вчера, 4 августа, знаменитость посетила Netflix Food Event в Беверли-Хиллз. Новое шоу светской львицы, которое называется Cooking with Paris, вышло в эфир как раз в этот день, и Пэрис посетила презентацию.

На шоу Cooking with Paris Пэрис Хилтон собирается знакомить своих звездных друзей с серией кулинарных рецептов. Перед фотографами Хилтон появилась в белом платье миди, белых туфлях на каблуках и с шипами, а также надела солнцезащитные очки в белой оправе. В ушах у звезды были аккуратные серьги, на запястье - браслет, волосы были аккуратно уложены, а на лице был макияж в нюдовых оттенках.

Пэрис Хилтон / Getty Images

Платье на талии было подчеркнуто широкой резинкой, и очевидно, что Хилтон не беременна. Впрочем, ранее звезда уже прокомментировала слухи, которые появились о ее беременности. Она записала 10-минутный подкаст, в котором отметила, что сейчас первенца не ждет, но после свадьбы с Картером Реумом будет к этому готова. Светская львица планирует сделать ЭКО и уже начала процедуру искусственного оплодотворения, так как хочет родить сразу двоих – мальчика и девочку. На этот шаг ее вдохновила подруга Ким Кардашьян.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Напомним, младшая сестра Пэрис – Ники Хилтон, которой 37 лет, уже является мамой двух дочерей.

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Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

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