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- Шоу-бизнес
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Подчеркнула талию денимом: актриса Клэр Дэйнс посетила гламурный гала-вечер
Актриса выбрала для мероприятия наряд от дизайнера, который много лет тому назад создал для нее очень особое платье.
Клэр Дэйнс появились на красной дорожке весеннего гала-концерта New York City Ballet 2025, который состоялся в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Она посетила мероприятие с своим мужем Хью Дэнси, которого поклонники романтических комедий отлично помнят по роли в фильме «Шопоголик».
Клэр носила на этом мероприятии наряд от Gapstudios by Zac Posen, который включал длинную юбку из денима и белый лаконичный топ с V-образным декольте. Волосы актриса уложила в «мокрую» прическу, сделала яркий макияж, а также надела массивные серьги.
Напомним, что Клэр и дизайнера Зака Позена связывает давняя дружба и один очень особый проект — именно он создал уникальное платье, которое актриса носила на Met Gala в 2016 году. Ее платье светилось в темноте.