Подчеркнула талию: Ким Кардашьян сфотографировали в топе без бретелек и трендовых джинсах

В этом наряде она сходила на ужин в ресторан с детьми.

Звезда реалити-шоу и основательница бельевого бренда SKIMS - Ким Кардашьян - попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Звезду заметили, когда она выходила со своей роскошной машины и направлялась в любимый среди многих знаменитостей ресторан Nobu. Вечер Ким тогда провела не одна, а в компании дочери Норт и племянницы Пенелопы.

Несмотря на то, что ужин был семейным, Кардашьян нарядилась так, чтобы подчеркнуть все свои выигрышные места, поэтому надела черный корсетный топ с глубоким декольте-сердцем у которого не было бретелек.

Топ она сочетала с трендовыми широкими джинсами с карманами, босоножками на каблуках, черной квадратной сумкой от Chanel и солнцезащитными очками. На лице у Ним был любимый макияж в коричневой гамме. Наряд отлично подчеркнул ее тонкую талию.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

А еще несколько дней тому назад Ким проводила время в Нью-Йорке, где посетила благотворительный гала-вечер "Забота о женщинах" организованный компанией Kering. Тогда на публике звезда появилась в бледно-розовом блестящем платье с кристаллами, длинными рукавами, шлейфом и высоким воротником от бренда Balenciaga, которое сверкало от софитов и вспышек фотокамер.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

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