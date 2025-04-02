Подчеркнула талию: Сидни Суини надела темное платье на презентацию фильма

Сидни Суини / © Associated Press

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27-летняя актриса Сидни Суини вместе с Амандой Сейфрид сыграл в экранизации нашумевшего романа «Служанка» писательницы Фриды Макфадден, который написан в жанре психологический триллер. Книга стала стала международным бестселлером, поэтому ожидается, что и картина заинтересует многих поклонников этой истории и станет одной из самых ожидаемых работ года.

Сидни Суини с Амандой Сейфрид / © Associated Press

Однако не стоит ждать релиз слишком скоро. Съемки «Служанки» начались в январе 2025 года, а релиз запланирован аж на 25 декабря. Тем не менее актрисы уже начинают промо-кампанию и приняли участие в презентации своей работы на мероприятии CinemaCon, во вторник, 1 апреля, в Лас-Вегасе.

Сидни Суини, которая исполнит в фильме главную роль, появилась на публике в оригинальном платье от бренда Wiederhoef, у которого был очень тесный корсет, подчеркивающий талию девушки. Также наряд украшала вертикальная строчка на корсете и широкий пояс на бедрах с пряжкой. Она дополнила образ туфлями на каблуках, макияжем и укладкой с легкими локонами.

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Сидни Суини / © Associated Press

Помимо Сидни и Аманды в фильме появятся также актеры Брэндон Скленар и Микеле Морроне.

Брэндон Скленар, Аманда Сейфрид, Сидни Суини и режиссер фильма Пол Фейг / © Associated Press

Ранее Брэндона Скленара киноманы могли увидеть также в экранизации романа Коллин Гувер «Оставь, если любишь», где он сыграл с Блейк Лайвли.

Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Getty Images Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Associated Press Сидни Суини / © Getty Images