Подчеркнула тонкую талию: Кэти Холмс пришла на ивент в платье-рубашке

42-летняя американская актриса Кэти Холмс появилась на публичном мероприятии в Бруклине.

Знаменитость посетила модную презентацию Tapestry-owned fashion house's SS/22, где появилась в черном платье-рубашке от американского бренда Montauk и высоких кожаных сапогах с пряжками со стразами.

В руках актриса держала маленькую белую сумку Kate Spade "Meringue" на короткой ручке. Также Кэти сделала простую укладку волнами и легким дневной макияж. Мероприятие проходило в баре Lemon's Rooftop Bar в отеле Wythe.

Кэти Холмс / Getty Images

Также звезду продолжают часто фотографировать на съемках в Нью-Йорке. Кэти сейчас работает над проектом "Редкие предметы", в котором не только играет главную роль, но и является режиссером.

Кэти Холмс / Getty Images

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