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Подчеркнула все: Эшли Грэм надела обтягивающий комбинезон на светское мероприятие

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1346
Время на прочтение
1 мин
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Подчеркнула все: Эшли Грэм надела обтягивающий комбинезон на светское мероприятие

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Модель plus size и мама троих детей Эшли Грэм не перестает удивлять публику своими луками.

В субботу знаменитость посетила показ женской одежды Ричарда Куинна в во Недели моды в Лондоне. 35-летняя звезда облачилась в синий обтягивающий комбинезон, который подчеркивал ее со всех ракурсов одновременно. На талии Грэм был широкий синий пояс, также она была в перчатках в тон и накинула цветочное кимоно сверху.

Эшли дополнила гламурный образ очень насыщенным макияжем со стрелками, прической с мокрым эффектном и надела в уши несколько серьг.  

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Напомним, во время Нью-Йоркской недели моды Грэм посетила несколько показов в том числе и шоу Tory Burch. Звезда приехала на показ в серебристой кофте, которая просвечивалась и под которой был виден черный бюстгальтер, сочетая сексуальный образ с элегантной юбкой черного цвета и золотыми туфлями.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Кстати, недавно Эшли рассказала, что перестала кормить своих пятимесячных детей грудью и перешла на смеси. Некоторые решили ее покритиковать за это.

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Дата публикации
Просмотры
1346
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