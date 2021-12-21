Подчеркнула живот: беременная Джорджина Родригес в красном платье позировала для обложки

27-летняя модель и подруга футболистка Криштиану Роналду, снялась для нового выпуска журнала Cosmopolitan, появившись на двойной обложке.

Родригес, которая сейчас беременна близнецами, появилась на страницах глянца в красном блестящем мини-платье с объемными рюшами на декольте, а ее живот был красиво подчеркнут.

Девушке сделали красивый вечерний мейк-ап, укладку и дополнили образ крупными серьгами-кольцами. На обеих обложках беременная звезда позировала в одном и том же платье.

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Также Джорджина и Криштиану недавно рассекретили пол своих будущих детей. Модель запостила видео, на котором старшие дети пары прокалывают два больших черных шара из которых вылетает розовое и синее конфетти. А значит у пары родятся близнецы - мальчик и девочка.

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