Подчеркнула живот: беременная Ванесса Кирби в черном платье пришла на премьеру фильма

Ванесса Кирби / © Getty Images

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Ванесса Кирби отправилась в Австралию, чтобы посетить презентацию фильма «Фантастическая 4: Первые шаги», которая состоялась в Сиднее. Актриса сейчас беременна своим первым ребенком и на фотоколл, перед премьерой фильма, вышла в черном обтягивающем платье, у которого были длинные рукава и юбка.

В зоне живота платье Ванессы было немного прозрачным, а вот на груди его дополняла более темная вставка ткани. Также образ Кирби дополнила черной накидкой, лаконичной прической, макияжем и серьгами-каффами.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Фильм «Фантастическая 4: Первые шаги» знаменует собой последнюю перезагрузку легендарной команды супергероев Marvel и является одним из самых ожидаемых релизов студии за последние годы. В преддверии премьеры Ванесса и другие актеры картины посетили несколько городов: Лондон, Париж и Берлин. В последнем она появилась на публике в образе, который был копией наряда беременной Рианны.

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Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press