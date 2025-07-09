Подчеркнула живот: беременная Ванесса Кирби вышла на публику в Берлине

Ванесса Кирби / © Getty Images

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Совсем недавно 37-летняя британская актриса Ванесса Кирби, сообщила, что ждет своего первенца, довольно ярким образом, подчеркнув свой беременный живот обтягивающим платьем. На этой же неделе она повторила тот выход. Ванесса посетила мероприятие посвященный фильму «Фантастическая четверка: Первые шаги» в Берлине.

Ванесса надела обтягивающее черное платье от Alaia, с которого топ и юбка были объединены полосками ткани, также на юбке в зоне бедер были вырезы. Носила этот наряд она в сочетании с боди-водолазке от Alaia, украшениями с брилиантами от Cartier и босоножками со шнуровкой от Manolo Blahnik. Волосы актрисы были уложены в элегантную волну.

Ванесса Кирби / © Getty Images

Напомним, что Ванесса с 2022 года в отношениях с Полом Рабилем — бывшим профессиональным игроком в лакросс, которому сейчас 39 лет. В конце 2024 года британская актриса и американский спортсмен объявили о помолвке.

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Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Associated Press Ванесса Кирби / © Getty Images Ванесса Кирби / © Associated Press