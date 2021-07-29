Подчеркнула живот вязанным платьем: Эшли Грэм позировала на фоне пальм

33-летняя модель plus size охотно делится с подписчиками кадрами, которые делает во время второй беременности.

Недавно Эшли Грэм показывала фолловерам очень откровенное фото, на котором запечатлена полностью без одежды. Мы даже вдохновились снимком и решили в нашем материале вспомнить других моделей, которые также снимались обнаженными во время беременности.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

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Теперь Грэм показывает подписчикам новый летний лук. Одета Эшли в желтое вязанное платье на широких шлейках, которое сочетала с шльопанцами на плоской подошве с металлическими заклепками. Волосы звезды были распущены, на шее было несколько золотых украшений, а в ушах сверкали серьги с камнями.

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Напомним, о беременности модель также сообщила оригинальным способом. Она запостила фотографию, которая была сделана ее мужем Джастином Эрвином. На снимке Эшли запечатлена на природе, на ней рубашка, которая расстегнута. Одной рукой модель придерживает грудь, а другой - заметно округлившийся живот. В подписи к фотографии Грэм написала:

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

"Прошлый год был полон крошечных сюрпризов, больших горестей, начинаний и новых историй. Я только начинаю осмысливать и отмечать, что эта следующая глава значит для нас❤️".

Эшли Грэм / Instagram Эшли Грэм

Напомним, Эшли и Джастин поженились в 2009 году. А 18 января 2020 года у них родился сын Айзек. Второй ребенок пары появится на свет в 2022 году.

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Эшли Грэм во время второй беременности (6 фото)

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