Поддержал Украину образом: американский актер надел на Met Gala сине-желтый наряд

2 мая в США состоялся главный костюмированный бал года, которые собирает на красной дорожке самые красивые наряды и знаменитых личностей.
Одним из гостей мероприятия Met Gala стал 27-летний американский актер Келвин Харрисон-младший, известный многим по ролям в фильмах "Волны", "Сирано" и "Суд над чикагской семеркой".
На красной дорожке Келвин появился в наряде от бренда Prada, который состоял из черного пиджака и брюк, расшитых камнями. Интересной деталью образа стали синяя рубашка и желтый галстук.
Напомним, также свою поддержку выразила и режиссер Отем де Уайлд, надев на это мероприятие шляпу от украинского дизайнера Руслана Багинского.
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