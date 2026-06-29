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- Шоу-бизнес
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Поддержала Бразилию: Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026
11 июня стартовал чемпионат мира по футболу-2026, и многие селебрити посещают футбольные матчи и поддерживают свои сборные.
45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram серией фото с игры сборной ее родной Бразилии в рамках чемпионата мира-2026. На матч она сходила со своим сыном — 14-летним Ноа.
На фото модель позировала в белой майке с флагом Бразилии и белых мини-шортах, а ее сын — в футболке сборной. «Самые счастливые фанаты», — написала Амбросио под публикацией.
Судя по снимкам и видео, она, ее сын, а также ее друзья и другие блогеры провели весело время.
Ранее, напомним, эффектная Изабель Гулар в бикини поддержала сборную Бразилии на ЧМ-2026.