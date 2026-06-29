ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
1 мин

Поддержала Бразилию: Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026

11 июня стартовал чемпионат мира по футболу-2026, и многие селебрити посещают футбольные матчи и поддерживают свои сборные.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Комментарии
Алессандра Амбросио с сыном Ноа

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram серией фото с игры сборной ее родной Бразилии в рамках чемпионата мира-2026. На матч она сходила со своим сыном — 14-летним Ноа.

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

На фото модель позировала в белой майке с флагом Бразилии и белых мини-шортах, а ее сын — в футболке сборной. «Самые счастливые фанаты», — написала Амбросио под публикацией.

Судя по снимкам и видео, она, ее сын, а также ее друзья и другие блогеры провели весело время.

Сын Алессандры Амбросио на футболе / © Instagram Алессандры Амбросио

Сын Алессандры Амбросио на футболе / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио на ЧМ-2026 / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио на ЧМ-2026 / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, эффектная Изабель Гулар в бикини поддержала сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
163
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie