Поддержала Бразилию: Алессандра Амбросио с сыном сходила на матч чемпионата мира-2026

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

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45-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — поделилась в своем Instagram серией фото с игры сборной ее родной Бразилии в рамках чемпионата мира-2026. На матч она сходила со своим сыном — 14-летним Ноа.

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

На фото модель позировала в белой майке с флагом Бразилии и белых мини-шортах, а ее сын — в футболке сборной. «Самые счастливые фанаты», — написала Амбросио под публикацией.

Судя по снимкам и видео, она, ее сын, а также ее друзья и другие блогеры провели весело время.

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Сын Алессандры Амбросио на футболе / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио с сыном Ноа / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио на ЧМ-2026 / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио на ЧМ-2026 / © Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, эффектная Изабель Гулар в бикини поддержала сборную Бразилии на ЧМ-2026.

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