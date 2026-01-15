ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Поддержала популярный тренд: Хайди Клум показала, как выглядела 10 лет назад

В Сети набирает популярность тренд, в рамках которого пользователи публикуют фото, сделанные в 2016 году.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хайди Клум

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — тоже решила поддержать этот тренд и опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных в 2016-м. Среди них была обложка глянцевого журнала, фотоссесия в купальнике и фото с какого-то светского мероприятия-презентации.

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Отметим, карьера Хайди началась в 1992-м, когда ей было 18 лет. Она выиграла конкурс Model 92 в Германии, став первой среди 25 000 участниц. После победы Клум переехала в США, что стало ключевым моментом для ее будущей карьеры супермодели. К тому же она стала первой моделью, успешно перешедших в роль телеведущей: с 2006-го Хайди — бессменная ведущая шоу Germany’s Next Topmodel, а также судья America’s Got Talen.

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Хайди Клум в 2016-м / © Instagram Хайди Клум

Также Клум — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. С нынешним мужем-музыкантом Томом Каулитцом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

Ранее, напомним, Хайди Клум показала, с какого продукта начинает свой день.

Хайди Клум в роскошных вечерних платьях (34 фото)

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум с дочерью Лени Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум на Каннском кинофестивале / © Credits

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Getty Images

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie