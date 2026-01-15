Поддержала популярный тренд: Хайди Клум показала, как выглядела 10 лет назад

Хайди Клум / © Getty Images

52-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — тоже решила поддержать этот тренд и опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных в 2016-м. Среди них была обложка глянцевого журнала, фотоссесия в купальнике и фото с какого-то светского мероприятия-презентации.

Отметим, карьера Хайди началась в 1992-м, когда ей было 18 лет. Она выиграла конкурс Model 92 в Германии, став первой среди 25 000 участниц. После победы Клум переехала в США, что стало ключевым моментом для ее будущей карьеры супермодели. К тому же она стала первой моделью, успешно перешедших в роль телеведущей: с 2006-го Хайди — бессменная ведущая шоу Germany’s Next Topmodel, а также судья America’s Got Talen.

Также Клум — многодетная мама и воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. С нынешним мужем-музыкантом Томом Каулитцом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

