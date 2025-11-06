- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Поддержала тренд "голых" платьев: звезда реалити без белья появилась на премии в Нью-Йорке
Челли Биссайнте надела на премию прозрачный наряд.
Звезда реалити-шоу Челли Биссайнте поддержала тренд "голых" нарядов на церемонии вручения премии Glamour Women Of The Year Awards 2025 в Нью-Йорке.
Красавица была одета в бежевое прозрачное платье макси из коллекции весна-лето 2026 бренда Yinan New York. Наряд имел корсетный верх со шнуровкой, который напоминал произведение искусства, и свободную юбку из органзы. Под платьем на ней не было белья.
Аутфит Челли дополнила бежевыми босоножками с декором и на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, макияж с пышными ресницами и французский маникюр. Уши Биссайнте украсила золотыми серьгами, а на руке было золотое кольцо из этого комплекта.
Напомним, звезда реалити-шоу "Остров любви" Маура Хиггинс надела на церемонию платье с прозрачным верхом и была без бюстгальтера.