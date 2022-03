Поддержала Украину: актриса Дженнифер Билз надела наряд от Gucci в цветах украинского флага на светскую церемонию

Звезды со всего мира продолжают поддерживать Украину.

6 марта в Санта-Монике состоялась церемония вручения премий Film Independent Spirit Awards 2022. Именно на ней комики Ник Офферман и Меган Маллалли рассказали публике о продолжающемся российском вторжении в Украину, а также со сцены сказали Путину "F**k off and go home".

Ник Офферман и Меган Маллалли / Getty Images

Также на этой же церемонии американская актриса Дженнифер Билз, наиболее известна благодаря главной роли в фильме 1983 года "Танец-вспышка", которая принесла ей номинацию на премию "Золотой глобус", появилась перед камерами в наряде в цветах украинского флага.

58-летняя актриса появилась на публике в желтом топе и синей юбке от Gucci подобрав к образу золотые туфли-лодочки на каблуках и золотой клатч.

Дженнифер Билз / Getty Images

Очень многие знаменитости сегодня в мире надевают либо украинские вышиванки, или наряды в цветах украинского флага. Вчера мама Илона Маска - Мэй Маск - записала видео в поддержку Украины и появилась в кадре в платье-вышиванке от украинского бренда Yuliya Magdych, выполненном синими нитками.

