Поддержала Украину: легендарная актриса Катрин Денев украсила наряд сине-желтым флагом

В Париже состоялась 50-я церемония вручения национальной кинопремии Франции "Сезар".
Мероприятие посетили многие французские и международные звезды, среди которых была легендарная актриса Катрин Денев - она открыла мероприятие трогательными словами.
"Я объявляю 50-ю церемонию вручения премии "Сезар" открытой и посвящаю ее Украине", - провозгласила 81-летняя звезда с закрепленным на лацкане желто-голубым флагом.
Таким образом Денев публично поддержала Украину после скандального происшествия в Белом доме. Надела в тот вечер французская звезда помимо жакета гламурную блузу с бисером, а также длинную юбку. На плечи титулованная актриса накинула объемную шубу.
Напомним, ранее мы рассказывали, что актриса Ариана Гранде, которая в этом году номинирована на "Оскар", скопировала образ Катрин, который та тоже носила на "Оскаре" много лет тому назад.
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