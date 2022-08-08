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Поддерживает украинских дизайнеров: Пэрис Хилтон надела кепи от Руслана Багинского

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Поддерживает украинских дизайнеров: Пэрис Хилтон надела кепи от Руслана Багинского

Пэрис Хилтон / Фото: Пэрис Хилтон/Instagram

Знаменитая блондинка продемонстрировала несколько оригинальных образов в головном уборе от украинского дизайнера.

Звезда реалити-шоу и гламурная светская львица Пэрис Хилтон попала под прицел папарацци со своим мужем Картером Реумом. Пара сейчас проводит время в Европе, они много путешествуют, в частности по Италии.

Картер Реум и Пэрис Хилтон / © Getty Images
Картер Реум и Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Папарацци запечатлели Пэрис и Картера на балконе в Портофино, когда они ужинали. Пара была очень расслабленной и в довольно лаконичных образах, однако нельзя не отметить оригинальный головной убор Хилтон - черный кепи от украинского дизайнера головных уборов Руслана Багинского.

Шляпку Пэрис сочетала с черной майкой, солнцезащитными очками и легкими штанами с леопардовым принтом.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Также несколькими эффектными снимками в этом черном кепи блондинка поделилась и в Instagram.

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