Поддерживает Украину: Крис Мартин из Coldplay вышел на сцену с флагом Украины

Артисты колесят по Европе и часто на их концертах появляются гости, среди которых неоднократно были украинские артисты. Так недавно на сцену в Брюсселе вышел Святослав Вакарчук исполнив свой культовый хит "Обійми".

Но только этим поддержка от Coldplay не закончилась, ведь на каждом концерте Крис Мартин выходит на сцену с флагом Украины на руке в виде двух лент голубого и желтого цвета. Таким образом, артист показывает свою позицию и солидарность с нашей страной.

Во время концерта в Лондоне, 12 августа, который проходил на стадионе Уэмбли, Крис также был с этими сине-желтыми лентами на руке.

Крис Мартин / Фото: Getty Images

Крис Мартин / Фото: Getty Images

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