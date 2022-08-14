Поддерживает Украину: Крис Мартин из Coldplay вышел на сцену с флагом Украины

Сейчас у британской рок-группы Coldplay мировой тур в поддержку альбома Music of the Spheres.
Артисты колесят по Европе и часто на их концертах появляются гости, среди которых неоднократно были украинские артисты. Так недавно на сцену в Брюсселе вышел Святослав Вакарчук исполнив свой культовый хит "Обійми".
Но только этим поддержка от Coldplay не закончилась, ведь на каждом концерте Крис Мартин выходит на сцену с флагом Украины на руке в виде двух лент голубого и желтого цвета. Таким образом, артист показывает свою позицию и солидарность с нашей страной.
Во время концерта в Лондоне, 12 августа, который проходил на стадионе Уэмбли, Крис также был с этими сине-желтыми лентами на руке.
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