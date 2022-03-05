Поддерживает Украину в информационном поле: Джамала выступила на финальном отборе "Евровидения" в Германии

Певица Джамала вместе с детьми несколько дней назад уехала их Украины в Турцию, но продолжает борьбу за страну помогая в информационном поле.

Артистка дала огромное количество интервью европейским каналам, рассказывая миру о российском агрессоре.

"Я дала уже около 30 интервью разным международным изданиям. Каждую минутку без отдыха я думаю, как сделать так, чтобы весь мир понял: это не просто война в Украине. Нет. Это без сомнения величайшее вопиющее преступление XXI века. Завтра я лечу в Берлин. Буду словом доносить до каждого уха, что происходит в моей родной Украине. Потому что каждая минута для нас сейчас важна. Каждая секунда!" - писала Джамала ранее.

Теперь стало известно, что певица выступила на финальном отборе на "Евровидение" исполнив песню "1944" о депортации крымских татар, с которой выиграла этот песенный конкурс в Стокгольме в 2016 году.

На сцену певица вышла в черном костюме, а в руках держала флаг Украины. Известно, что Джамала также организовала несколько выступлений в Европе, а все доходы с концертов будет отправлять на помощь Вооруженным силам Украины.

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