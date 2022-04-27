"Поддерживайте друг друга": солистка KAZKA Зарицкая с сине-желтым флагом вышла на митинг в Нью-Йорке

Певица призвала всех выходить на митинги и поддерживать Украину.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сейчас находится в США. Артистка опубликовала в Instagram фотографии с митинга в поддержку Украины в Нью-Йорке. Люди вышли на улицы с украинскими флагами и плакатами с призывами спасти Мариуполь, закрыть небо и со словами любви к нашей стране.

Артистка также пришла на митинг с сине-желтым флагом.

(листайте вправо)

"Украина сейчас - это синоним храбрости! Синоним борьбы за свободу, свою культуру и территорию. Мы со всех уголков мира должны кричать о помощи нашей стране! В наших силах использовать все возможности, которые у нас есть, чтобы победить войну!

Используйте каждую свободную минуту, не жалейте себя, выходите на протесты! Если вам кажется, что вы уже устаете от плохих новостей, вы уже измотаны, то подумайте, пожалуйста, о наших защитниках и защитницах, которые с начала войны нас защищают. В наших силах сделать так, чтобы эта война закончилась нашей победой и как можно скорее!

Поддерживайте друг друга, помогайте, не жалейте денег на ВСУ и на детишек, давайте поднажмем! Вперед к победе!" – написала певица.

Напомним, Злата Огневич провела прямой эфир в Instagram с женами бойцов из полка "Азов", которые находятся в Мариуполе. Женщины рассказали, что там сейчас происходит. Они также отмечали, как фолловеры могут помочь военным и гражданским, которые находятся в блокаде в Мариуполе.

Читайте также: