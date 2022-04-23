Поддержка в деталях: американская актриса надела на премьеру фильма кольцо с флагом Украины

Звезды со всего мира поддерживают Украину в нашей борьбе за свободу. Кто-то делает это громкими заявлениями, а другие - надевая вещи и аксессуары в цветах украинской символики.
Американская актриса и писатель Наташа Ротуэлл посетила в начале месяца премьеру фильма "Соник 2", в котором озвучила один из персонажей. На мероприятии, которое проходило в Лос-Анджелесе, звезда появилась с оригинальным украшением на руке - круглом кольце с цветами флага Украины. Автором этого изделия является бренд Le Vian Jewelry.
Таким образом, знаменитость поддержала нашу страну, которая два месяца героически себя защищает от российской агрессии.
Читайте также:
- Сине-желтый тренд: знаменитости надевают на различные мероприятия образы в цветах флага Украины
- Чтобы помочь Украине: Oscar de la Renta продали на аукционе платье Сары Джессики Паркер
- Американский бренд выпустил рубашки с флагом Украины на сердце