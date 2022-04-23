Поддержка в деталях: американская актриса надела на премьеру фильма кольцо с флагом Украины

Поддержка в деталях: американская актриса надела на премьеру фильма кольцо с флагом Украины

Звезды со всего мира поддерживают Украину в нашей борьбе за свободу. Кто-то делает это громкими заявлениями, а другие - надевая вещи и аксессуары в цветах украинской символики.

Американская актриса и писатель Наташа Ротуэлл посетила в начале месяца премьеру фильма "Соник 2", в котором озвучила один из персонажей. На мероприятии, которое проходило в Лос-Анджелесе, звезда появилась с оригинальным украшением на руке - круглом кольце с цветами флага Украины. Автором этого изделия является бренд Le Vian Jewelry.

Наташа Ротуэлл / Associated Press

Наташа Ротуэлл / Associated Press

Таким образом, знаменитость поддержала нашу страну, которая два месяца героически себя защищает от российской агрессии.

Наташа Ротуэлл / Associated Press

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