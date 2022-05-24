Поддержка в Каннах: румынские актрисы вышли на фотоколл в цветах украинского флага

В последние три месяца носить сине-желтые вещи стало международным трендом. Цвета украинского флага теперь надевают модные блогеры, инфлуэнсеры и звезды со всего мира. Таким образом знаменитости выражают свою поддержку нашей стране, страдающей от войны.

Во время фотоколла к румынскому драматическому фильму "Метроном", который будет представлен во время 75-го Каннского фестиваля, звезды картины Мара Бугарин и Мара Викол вышли к публике в синем и желтом платье, поддержав таким образом Украину.

Мара Бугарин и Мара Викол / Фото: Getty Images

А что касается самой картины, то она будет рассказывать о событиях осени 1972 года. Главная героиня фильма - 17-летняя девушка по имени Анна - узнает, что ее парень навсегда бежит из страны. У пары есть всего несколько дней до отъезда, которые они хотят провести вместе.

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