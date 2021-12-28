Поделилась архивными фото: Рита Ора позировала в снегу и в куртке Prada

Поделилась архивными фото: Рита Ора позировала в снегу и в куртке Prada

31-летняя певица показала, как проводила рождественские праздники в прошлом году.

Британская певица Рита Ора поделилась с подписчиками снимками со снежными пейзажами, которые были сделаны в прошлом году, во время ее отдыха. На кадрах звезда позировала в теплой черной куртке от Prada, теплых лосинах и шапке.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Через плечо у Риты весела серебристая сумка Paco Rabanne на цепочке.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

"Некоторые рождественские воспоминания за эти годы... Надеюсь, вы все почувствовали небольшое чувство любви в это Рождество", - написала певица.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Напомним, сейчас Рита проводит время в Австралии, куда она впервые прилетела на премьеру фильма "Быть Рикардо".

Рита Ора / Getty Images

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