Поделилась откровением: мама Пэрис Хилтон рассказала, почему у ее дочери нет детей

Пэрис Хилтон и Картер Реум отпраздновали первую годовщину свадьбы. А мама светской львицы – Кэти Хилтон – рассказала о планах Пэрис на материнство.

63-летняя Кэти Хилтон высказалась о том, что ее дочь Пэрис Хилтон изо всех сил пытается родить ребенка со своим мужем Картером Реумом и отчаянно хочет стать мамой. Но пока попытки безуспешны. И ее сердце разбито.

Пэрис Хилтон с мужем Картером / Фото: Getty Images

Кэти рассказала, какой совет дала своей старшей дочери. Она призвала 41-летнюю Пэрис просто расслабиться, поскольку многим людям трудно зачать ребенка, сказала Кэти в интервью E! Новости.

Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Звезда хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов. Получится ли это, не знает никто, но пожелаем Пэрис удачи.

Кэти Хилтон / Фото: Associated Press

У ее младшей сестры Ники Хилтон-Ротшильд есть трое детей. Недавно она родила долгожданного мальчика.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

Напомним, недавно 53-летняя актриса Дженнифер Энистон рассказала, почему так и не родила детей. Ее откровенная история впечатлила многих, поддержали звезду даже два бывших мужа – Брэд Питт и Джастин Теру.

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