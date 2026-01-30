ТСН в социальных сетях

Подготовилась к просмотру "Бриджертонов": Дженнифер Лопес позировала в пышном платье

Звезда поделилась серией фото в красивом образе.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

56-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен — Дженнифер Лопес — опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она позировала в кресле у камина. На ней было нежно-лиловое платье с корсетным верхом и пышной юбкой, состоящей из тканевых цветов.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Волосы певицы были собраны в небрежную «ракушку», а на ее лице был естественный нежный макияж с розовыми румянами. Образ Дженнифер дополнили серьги и кольцо с крупным желтым камнем.

«Кто еще в предвкушении сегодняшней премьеры сериала „Бриджертоны“? Я точно!» — написала певица под снимками.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Напомним, 29 января состоялась премьера первой части 4-го сезона популярного сериала и мире лондонского высшего общества XIX века. Как оказалось, Дженнифер Лопес тоже среди его поклонников.

Ранее главная звезда «Бриджертонов» Никола Кохлан пришла на мероприятие в вязаном мини-платье.

Роскошные образы Дженнифер Лопес (39 фото)

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

